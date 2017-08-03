Помимо «Игры престолов» у HBO украли еще тысячи файлов

Хакеры похитили у американского телеканала HBO гораздо больше файлов, чем предполагалось ранее. Об этом Variety сообщили в компании по информационной безопасности IP Echelon, которую наняли для помощи в расследовании произошедшего.

По словам представителей фирмы, взломщики, помимо сценария нового эпизода сериала «Игра престолов», украли «тысячи внутренних документов HBO».

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Компания направила запрос в поисковик Google с требованием удалить ссылки на нелегально выложенные в сеть «тонны защищенных авторским правом объектов, включающие в себя текстовые файлы, изображения, видео и звуковые дорожки».

Во вторник сообщалось, что хакерам удалось взломать сервера телеканала и скачать 1,5 терабайта данных. Преступники выложили в свободный доступ, в частности, спойлеры к четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов». Известно, что также были украдены сценарии двух других проектов: «Игроки» и «Комната 104».

Среди проектов HBO такие шоу, как «Настоящий детектив», «Мир Дикого запада», «Молодой Папа» и «Большая маленькая ложь».