Утвержден актер на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива»

Главную роль в третьем сезоне сериала «Настоящий детектив» исполнит американский актер Махершала Али. Об этом рассказал программный директор телеканала HBO Кейси Блойс, передает Deadline.

Артист уже подписал соответствующий контракт, несмотря на то, что продолжение проекта еще не получило зеленый свет, хотя и было запущено в производство.

Блойс отметил, что уже готовы сценарии пяти эпизодов. «Они изумительны... Я в восторге и под большим впечатлением», — сказал он. Над новыми сериями, помимо создателя «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто, работает Дэвид Милч, сценарист «Дэдвуда» и «Удачи».

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Директор добавил, что канал ведет переговоры с разными режиссерами, и когда они найдут подходящего, съемкам будет дан старт. Он подчеркнул, что над третьим сезоном не будет работать никто из тех, кто снимал первые две части.

«Настоящий детектив» — криминальная антология канала HBO. В первом сезоне, который вышел в январе 2014-го, снялись Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. Главные роли во второй части исполнили Колин Фаррелл и Рэйчел Макадамс.

Махершала Али — лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Лунный свет». Также играл в картинах «Скрытые фигуры» и «Место под соснами», и в сериалах «Обмани меня» и «Карточный домик».