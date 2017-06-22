В Москве выступит певица из «Настоящего детектива»

Американская певица Лера Линн, песни которой звучат в сериале «Настоящий детектив», выступит в Москве в рамках программы Songwriters. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Songwriters — одна из программ новой концертной площадки «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». Помимо Леры Линн, которая выступит 12 августа, в ней примут участие британская исполнительница Люси Роуз (19 августа) и Алина Орлова из Литвы (22 июля).

В дискографии Леры Линн пять альбомов, последний из которых, Resistor, вышел в 2016 году. Певица приобрела широкую известность благодаря участию в сериале «Настоящий детектив»: во втором сезоне проекта звучат ее песни, и, кроме того, артистка появляется в эпизодах в роли певицы в баре.

Площадка «Зеленый театр. Сцена на воде» откроется 29 июня. Она расположена на воде Садового пруда Останкинского парка, входящего в состав территории ВДНХ. Среди запланированных летних мероприятий — серия «Неоклассики», в рамках которой состоятся концерты современных композиторов и исполнителей Кирилла Рихтера (9 июля), Hauschka (16 июля), Миши Мищенко и Алима Заирова (30 июля), Николы Мельникова (13 августа) и Павла Карманова (20 августа).