Сериал «Настоящий детектив» получит продолжение

Американский телеканал HBO запустил в производство третий сезон сериала «Настоящий детектив». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Над продолжением работает сценарист и продюсер предыдущих сезонов Ник Пиццолатто совместно с Дэвидом Милчем (сериалы «Дедвуд», «Фарт» и «Блюз Хилл-стрит»).

По информации Entertainment Weekly, авторы уже написали сценарий для двух первых эпизодов нового сезона.

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В июне 2016 года американский актер Мэттью Макконахи, сыгравший одну из главных ролей в первом сезоне «Настоящего детектива», рассказал, что создатели сериала планируют снимать продолжение. В мае сообщалось, что HBO не планирует третий сезон, так как Пиццолатто занят другими проектами.

Премьера «Настоящего детектива» состоялась в 2014 году. В первом сезоне главные роли исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. В продолжении, вышедшем в 2015-м, история фокусировалась на персонажах Коллина Фаррела, Рейчел Макадамс и Винса Вона. Второй сезон, в отличие от первого, был плохо воспринят зрителями и кинокритиками.