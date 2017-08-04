Четвертый эпизод новой «Игры престолов» слили в сеть

Еще не вышедший эпизод сериала «Игра престолов» появился в сети. Ссылка для скачивания четвертой серии третьего сезона доступна на Reddit.

Как утверждает автор треда, данный материал — «подарок из Пакистана».

В настоящий момент видео не проигрывается из-за слишком большого количества просмотров и скачиваний.

В четверг сообщалось, что у телеканала HBO, на котором выходит шоу, похитили тысячи файлов, среди которых видео, изображения и музыка.

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О взломе серверов компании хакерами стало известно 1 августа, когда в сеть слили сценарий нового эпизода «Игры престолов» и нескольких серий проектов «Игроки» и «Комната 104». Взломщики заявили, что всего им удалось скачать 1,5 терабайта данных.

Руководство канала признало, что «произошел киберинцидент», и начало расследование.