Программу для слежки за американцами взломали

Хакерам удалось взломать сервис компании Securus, который позволяет полицейским отслеживать в реальном времени местоположение американцев. Об этом сообщает The Motherboard.

Злоумышленнику удалось получить около 2,8 тысячи логинов, адресов электронной почты, номеров и хешированных паролей, многие из которых уже были взломаны. Неизвестно, сколько из этих аккаунтов имели возможность следить за людьми, однако ситуация говорит о слабой безопасности компании, которая предоставляет исключительные полномочия правоохранительным органам для слежки за людьми, отмечают журналисты.

Примечательно, что в утекшей базе данных есть адреса электронной почты, которые явно не связаны с полицейскими и сотрудниками компании, подчеркнули авторы статьи.

Securus получает данные о местоположении смартфона от основных американских операторов связи, а затем делает их доступными для своих клиентов. Такая система обычно используется маркетологами, однако Securus продает продукт правоохранительным органам.

На сайте сервиса говорится, что пользователь сможет отслеживать местоположение смартфона даже при выключенном GPS. Также программа создает записи звонков и предоставляет подробные геоданные.

В конце 2017 года бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил приложение для скрытого слежения с помощью микрофона и камеры смартфона. По его словам, программа Haven для устройств на платформе Android предназначена для правозащитников и других категорий находящихся в группе риска.

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