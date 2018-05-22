Мошенники в сети прикинулись приличным банком и просчитались

Создатель сайта BleepingComputer Лоренс Абрамс (Lawrence Abrams) обнаружил в своем электронном ящике фишинговое письмо, в котором содержалась информация о том, что его составители — мошенники. Так вымогатели хотели обелить свое имя. Своей находкой он поделился с читателями портала.

Сообщение было замаскировано под официальное письмо из государственной структуры. «Свяжитесь с Банком Англии: перестаньте общаться со скамерами…» — заявлено в теме. В тексте, якобы присланном из Департамента казначейства США, мошенники сообщают о сумме в 6,5 миллиона долларов, которые жертва может перевести на свой банковский счет.

В одном из разделов письма содержался список имен, с которыми адресату не следует контактировать, — они названы мошенниками. Перечень из нескольких имен приведен в качестве «доказательства» чистоты намерений преступников. «У воров действительно нет чести», — заключил свое послание Абрамс.

Специалисты по кибербезопасности неоднократно предупреждали, что любые письма о якобы содержащихся на счету пользователя деньгах являются фальшивыми. Как правило, банковские переводы подтверждаются финансовым учреждением напрямую.

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