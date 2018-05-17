Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россия вернулась к планам запускать спутники «Тополями»
Любопытный леопард поиграл с ногой туриста на камеру
Вратаря сборной России по хоккею вывезли на матч на тележке
Названа неожиданная опасность низкого заработка
В Таиланде туристы встанут на учет Минобороны
Президент Молдавии анонсировал закрытие офиса НАТО в стране
Трамп решил ввести санкции против России из-за договора о ракетах
Турция прилюдно унизила израильского посла
Россия предложила Британии помочь построить мост через Ла-Манш
Назван победитель боя между «Арматой» и M1 Abrams в «окрестностях Калининграда»
Новости партнеров

Китаец нашел способ выуживать деньги у одиноких мужчин и попался

Перейти в «Мою Ленту»

Жителя города Харбин по фамилии Ван (Wang) арестовали за мошенничество в сервисах для онлайн-знакомств. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местное издание aihami.com.

По данным полиции, 23-летний китаец представлялся женщиной в дейтинг-приложениях, а затем входил в доверие к мужчинам и выпрашивал у них крупные суммы денег. Чтобы общаться с жертвами по телефону, Ван использовал устройство для изменения голоса.

Один из пострадавших, 29-летний Хуан, познакомился с Ван на сайте знакомств в январе этого года. Через какое-то время их общение перешло в популярный китайский мессенджер WeChat. Хуан не представлял, что общается с мужчиной: мошенник говорил женским голосом и отправлял фотографии и видео женщины.

В феврале злоумышленник связался с мужчиной и заявил, что ему срочно нужны деньги, так как его отец умер, а мать сильно пострадала в результате автомобильной катастрофы. Хуан одолжил деньги у друзей и отправил «девушке» 450 тысяч юаней (4,3 миллиона рублей). Спустя несколько месяцев, когда мошенник так и не вернул сумму, потерпевший обратился в местную полицию. В результате мошенник был оперативно задержан.

В марте злоумышленники использовали снимки женатого мужчины-гомосексуала Стива Бастина для обмана женщин на сайтах знакомств. Они создали поддельные профили с именами Мартин, Кристиан и Себастьян. Фотографии разместили на сайтах Zoosk, EliteSingles и Facebook.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Chinese man held over ‘online dating scam using voice manipulation device’
Хакеры заставили жертв глазеть на Сталина перед уничтожением компьютера
Снимки счастливого гея оказались оружием мошенников
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04Сегодня

Рекламное очко

Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
22:2816 мая

Украинцам посоветовали и отсоветовали взорвать Крымский мост

17:5116 мая

Россияне пожаловались на сбои в работе Google

14:4116 мая

Карты Google отказались строить маршрут через Крымский мост

Интернет и СМИ00:0211 апреля

«Мат в соцсетях должен быть удален»

Сын Боярского вырос, стал депутатом и взялся за цензуру в интернете
13:2616 мая

В сети договорились дожить до 2021 года ради новой части S.T.A.L.K.E.R.

06:42Сегодня

Репортаж о наркоферме оживил удирающий от камер парень с горшком

08:5016 мая

ФАС отказалась запрещать рекламу казино на YouTube

Интернет и СМИ00:0515 мая

Застряли по-черному

Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
08:0516 мая

Прославившаяся жизнью с четырьмя мужчинами британка снова пошла под венец

00:08Сегодня

Запрещенные за порнографию фото родов оправдали

06:3716 мая

Раскрыты главные уловки педофилов в сети

Россия
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Железка ценою в жизнь
Ульяну спасет срочная операция, но родители не в состоянии ее оплатить
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Россияне выехали на Крымский мост и начали массово нарушать закон
Новое правительство России обсудит повышение пенсионного возраста
Стегавших москвичей нагайками казаков отстегали нагайками
В России появится первое село для киргизов
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«Нельзя ложиться под американцев»
Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
Мусульман заставят поселить у себя коммунистов
Трамп решил ввести санкции против России из-за договора о ракетах
Британских школьников лишат часов
Турция прилюдно унизила израильского посла
США избавили Европу от иллюзий
Россия предложила Британии помочь построить мост через Ла-Манш
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
У жителей Донбасса обнаружили желание вернуться во власть Киева
Президент Молдавии анонсировал закрытие офиса НАТО в стране
Эстонский муниципалитет утвердил флаг с изображением каннабиса
В Ереване нашли еще один повод перекрыть улицы
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Депутаты выступили за импичмент Порошенко
Все материалы
Экономика
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Европа нашла способ сбежать из-под санкций США
Вляпались
Америка утопает в фекалиях. На решение проблемы нужны миллионы
Чубайс заметил грань безумия в Госдуме
Число бедных россиян сократилось
Продавцы чистого воздуха
Бизнесмен Денис Романов о том, что инновации могут быть российскими
В России появятся офшоры
Все материалы
Силовые структуры
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
В Петербурге арестовали чиновника-миллиардера
Он хранил дома более 16 миллионов долларов, а его курьеры ездили на Maserati
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Топ-менеджера нашли в Москве с простреленной головой
СК заявил о самоубийстве «русского Илона Маска»
ФСБ сорвала готовившиеся теракты на чемпионате мира по футболу
Рецидивистов заподозрили в пытках семьи покойного вице-губернатора Кубани
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Объяснен загадочный феномен в магнитном поле Земли
Россия вернулась к планам запускать спутники «Тополями»
США передадут России управление МКС
Названа неожиданная опасность низкого заработка
Все материалы
Спорт
Диего МарадонаПервый после батьки
Марадона будет работать в Белоруссии. Как он до этого докатился?
«Атлетико» выиграл Лигу Европы
Вратаря сборной России по хоккею вывезли на матч на тележке
Месси признал превосходство «Реала» над «Барселоной»
Жертвам американского врача-педофила выплатят полмиллиарда долларов
Названы причины возвращения Игнашевича в сборную
Домогавшийся юной биатлонистки тренер вернулся к детям
Все материалы
Культура
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
Приход и расход
Канны-2018. День 7: наркотрип Гаспара Ноэ и Спайк Ли против ку-клукс-клана
Соски в тиски
Отрезанные женские груди и мертвые дети — отвратительный и прекрасный фон Триер
Киркоров грязно выругался во время интервью о «Евровидении»
Лепсу запретили петь в Израиле
Спевшей про поцелуи с девушками певице пришлось извиняться перед лесбиянками
Джигарханян попал в реанимацию
Все материалы
Интернет и СМИ
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Украинцам посоветовали и отсоветовали взорвать Крымский мост
Китаец нашел способ выуживать деньги у одиноких мужчин и попался
Карты Google отказались строить маршрут через Крымский мост
Репортаж о наркоферме оживил удирающий от камер парень с горшком
Все материалы
Ценности
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Россияне создали самозаряжающийся iPhone
Ким Кардашьян ответила за присвоение чужого наряда
Нью-Йорк перекрасили в голубой цвет
Женские купальники заменили скотчем
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Пилот перепутал аэропорт
В Таиланде туристы встанут на учет Минобороны
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице
Европейцев накормят блюдами времен голодомора
Все материалы
Из жизни
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
«В смысле ты не пробовала водку?»
Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии
Спасший миллионы детей донор ушел на покой
Семья нашла во дворе сейф с десятками тысяч долларов и отдала его соседям
Австралийка погналась за дешевизной и осталась с безвозвратно испорченной грудью
Трамп придумал способ есть бургеры на диете
Все материалы
Подушка опасности
14 смертей и взорвавшийся завод: почему подушки безопасности Takata начали убивать людей
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Конкуренты Rolls-Royce Cullinan
Самые роскошные и дорогие внедорожники на рынке
Тест BMW i8 Roadster
Первый тест BMW i8 Roadster: самого необычного спорткара на каждый день
Голограмма жены войдет в оснащение будущих Hyundai
В Москве нашли помесь «ЗИЛа», «Роллс-Ройса» и «Кортежа»
1027-сильный Jeep Grand Cherokee разогнался до «сотни» за 2,7 секунды
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы