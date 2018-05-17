Китаец нашел способ выуживать деньги у одиноких мужчин и попался

Жителя города Харбин по фамилии Ван (Wang) арестовали за мошенничество в сервисах для онлайн-знакомств. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на местное издание aihami.com.

По данным полиции, 23-летний китаец представлялся женщиной в дейтинг-приложениях, а затем входил в доверие к мужчинам и выпрашивал у них крупные суммы денег. Чтобы общаться с жертвами по телефону, Ван использовал устройство для изменения голоса.

Один из пострадавших, 29-летний Хуан, познакомился с Ван на сайте знакомств в январе этого года. Через какое-то время их общение перешло в популярный китайский мессенджер WeChat. Хуан не представлял, что общается с мужчиной: мошенник говорил женским голосом и отправлял фотографии и видео женщины.

В феврале злоумышленник связался с мужчиной и заявил, что ему срочно нужны деньги, так как его отец умер, а мать сильно пострадала в результате автомобильной катастрофы. Хуан одолжил деньги у друзей и отправил «девушке» 450 тысяч юаней (4,3 миллиона рублей). Спустя несколько месяцев, когда мошенник так и не вернул сумму, потерпевший обратился в местную полицию. В результате мошенник был оперативно задержан.

В марте злоумышленники использовали снимки женатого мужчины-гомосексуала Стива Бастина для обмана женщин на сайтах знакомств. Они создали поддельные профили с именами Мартин, Кристиан и Себастьян. Фотографии разместили на сайтах Zoosk, EliteSingles и Facebook.

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