Снимки счастливого гея оказались оружием мошенников

Женатый мужчина-гомосексуал случайно обнаружил, что мошенники используют его фотографии для обмана женщин на сайтах знакомств. Об этом сообщает The Times.

Злоумышленники взяли снимки бывшего продюсера новостей BBC News Стива Бастина. Они создали поддельные профили с именами Мартин, Кристиан и Себастьян. Фотографии разместили на сайтах Zoosk, EliteSingles и Facebook.

Бастин узнал о мошенничестве от одной из жертв. 54-летняя Биргит Хэбиби обратилась к нему в соцсетях после того, как злоумышленник от имени мужчины представился работающим в Таиланде британцем и попросил отправить ему деньги.

В интервью журналистам Бастин заявил, что мошенники изрядно постарались, чтобы создать поддельные аккаунты. «Кто-то искал мои изображения по всему интернету», — добавил бывший продюсер.

Мужчина рассказал, что никогда не заходил на сайты знакомств, так как он давно состоит в счастливом браке с любимым мужчиной. Бастин решил поведать миру о мошенничестве, чтобы остановить злоумышленников. Он также усилил настройки безопасности в социальных сетях.

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