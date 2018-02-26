Обнаружен новый вирус-вымогатель массового поражения

В сети зарегистрированы первые доказательства работы нового массового сервиса-вымогателя Data Keeper. Об этом сообщил портал Bleeping Computer.

Первые жертвы вируса-шифровальщика появились через два дня после его официального релиза в даркнете. Вредоносное программное обеспечение шифрует файлы на компьютерах жертв и требует выкуп в криптовалюте.

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Data Keeper — заражающий сервис, доступ к его коду выдается по запросу, это разновидность RaaS (Ransomware-as-a-Service, «вымогательство как услуга»). Зарегистрировавшись на специальном портале, любой желающий может присоединиться к киберпреступникам, достаточно лишь делиться полученной добычей с разработчиками.

По мнению экспертов компании MalwareHunter, файлы шифруются с помощью двойного алгоритма AES и RSA-4096. Data Keeper также вычисляет и пытается зашифровать все общие сети, к которым может получить доступ. При этом разработанный вирус не добавляет специальное расширение в зашифрованные документы, что лишает жертв возможности понять, какие файлы поражены.

Это уже третий «штамм» RaaS, предлагаемый киберпреступниками с начала года. Ему предшествовали разновидности, называемые Saturn и GandCrab. В отличие от «собратьев», Data Keeper не имеет фиксированного аванса в 30 процентов от выручки подписавшихся на сервис мошенников. Сумма за пользование сервисом не разглашается.

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