Пользователи торрентов оказались под угрозой

В двух версиях программы uTorrent обнаружена критическая уязвимость, благодаря которой хакеры могут получить доступ к скачанным файлам и истории загрузок. Об этом сообщает ArsTechnica.

«Дыры» в системе обнаружили специалисты компании Google Project Zero. По словам экспертов, любой сайт, который посещал пользователь, может контролировать ключевые функции настольного клиента uTorrent, а также его веб-версии. Наибольшую угрозу представляют вредоносные страницы, владельцы которых имеют возможность использовать уязвимость для загрузки вирусов в папку автозагрузки Windows.

Разработчики uTorrent заявили, что уже исправили опасную ошибку в бета-версии программы для ПК, однако рядовые пользователи получат обновление в течение нескольких дней.

В сентябре 2017 года эксперты по безопасности обнаружили, что один из крупнейших в мире торрент-трекеров The Pirate Bay использовал компьютеры пользователей для тайной добычи криптовалюты Monero. Программа для майнинга автоматически запускалась, когда посетители заходили на вредоносный сайт.

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