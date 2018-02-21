Интернет и СМИ
 
Последние новости
В Белом доме загадочно пригрозили России
Венесуэла распродала криптовалюту с «рублем» в логотипе
У украинских танков нашли преимущество
Климкин рассказал о бегстве украинцев из страны
Поляки захотели свой холокост
Американцы принялись массово уничтожать винтовки и автоматы
Украинских блондинок заставили раздеться ради Порошенко

Пользователи торрентов оказались под угрозой

Перейти в «Мою Ленту»

В двух версиях программы uTorrent обнаружена критическая уязвимость, благодаря которой хакеры могут получить доступ к скачанным файлам и истории загрузок. Об этом сообщает ArsTechnica.

«Дыры» в системе обнаружили специалисты компании Google Project Zero. По словам экспертов, любой сайт, который посещал пользователь, может контролировать ключевые функции настольного клиента uTorrent, а также его веб-версии. Наибольшую угрозу представляют вредоносные страницы, владельцы которых имеют возможность использовать уязвимость для загрузки вирусов в папку автозагрузки Windows.

Разработчики uTorrent заявили, что уже исправили опасную ошибку в бета-версии программы для ПК, однако рядовые пользователи получат обновление в течение нескольких дней.

В сентябре 2017 года эксперты по безопасности обнаружили, что один из крупнейших в мире торрент-трекеров The Pirate Bay использовал компьютеры пользователей для тайной добычи криптовалюты Monero. Программа для майнинга автоматически запускалась, когда посетители заходили на вредоносный сайт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
uTorrent bugs let websites control your computer and steal your downloads
Майнеры заработали на пользователях YouTube
uTorrent начал продавать игры
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0420 февраля

Чувство мема

Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
04:20Сегодня

Англичанин приготовил блюда из «Властелина колец» и ел их одновременно с героями

15:4420 февраля

Журналисты «похоронили» популярного российского видеоблогера

00:27Сегодня

Подчеркивающая половые органы форма конькобежек из США вызвала ажиотаж в сети

Интернет и СМИ00:04 7 февраля

Круче Tor

Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
19:2120 февраля

Ведущий столкнулся на кухне с гигантскими пауками и вызвал приступ ужаса в сети

17:4919 февраля

Фанаты обматерили журналиста за шутку об олимпийских атлетах из России

20:0720 февраля

Пьяная британка случайно сняла «магические» портреты продавцов шаурмы

Интернет и СМИ00:0318 января

«Ничего страшного в обнаженном теле нет»

Россиянка обтягивается латексом и покоряет американцев
16:5020 февраля

Названы самые удачные мужские имена для поиска любви в сети

16:5219 февраля

Мэйуэзер согласился тренировать звезду YouTube

18:0420 февраля

В сети принялись «избивать» друг друга за неправильные фильмы

Россия
«Домохозяек обычно заражает муж»
Почему беспорядочная сексуальная жизнь россиян приводит к эпидемии рака
Военные заменили мужчин в сознании россиян
Курганские мясники дали скидки бывшим зэкам и военным
Защитникам Отечества осветят путь
Ленивые сотрудники пансионата в Бурятии поили немощных постояльцев снотворным
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
«Пойду работать комбайнером»
Путин думает о будущем, пока остальные рвутся во власть
Все материалы
Мир
«Головорезы с тесаками наперевес»
Истинное лицо российских наемников и тайны ЧВК: эксклюзивное интервью «Ленты.ру»
Президент Филиппин рассказал о ненужности презервативов в разгар эпидемии ВИЧ
В Белом доме загадочно пригрозили России
Американец решил вернуться в школьные годы с винтовкой и отправился за решетку
Трамп решил притормозить «палачей американского народа»
Неудачливый наркоторговец вышел на свободу и попался через час
Сергей ЛавровДивный вялый мир
Пока Украина просит денег, Запад вспоминает пророчество Путина
Все материалы
Бывший СССР
Опасная добыча
На Украине прессуют майнеров. Их сажают за терроризм и отбирают биткоины
У украинских танков нашли преимущество
В расход: грузинские снайперы раскрыли стрелявших по Майдану
Протестующих убивали иностранцы и депутаты Рады
Климкин рассказал о бегстве украинцев из страны
Украинских блондинок заставили раздеться ради Порошенко
С последующей заморозкой
Можно ли урегулировать конфликт между Киевом и Донбассом
Население Украины сократится вдвое
Все материалы
Экономика
Заморили червячка
Миллионы американцев получают еду по карточкам. Трамп сделает еще хуже
Разоривший Аргентину инвестор-стервятник счел биткоин аморальным
Мировые компании замаскировались ради Крыма
«Роснефть-класс»По заветам Друммонда
Как работает социально ответственный бизнес в России
Назван крупнейший покупатель российских продуктов
Российский интернет ступил на путь Google
Крутите барабан
Их оружием убивали по всему миру. Теперь они банкроты
Все материалы
Силовые структуры
«Дали расстрел, заменили на 15 лет»
Он сел при Сталине и завязал при Путине: автобиография настоящего арестанта
Маленький Чернобыль
Они отыскали в Чечне радиоактивную «бомбу» и разозлили Басаева
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Источник рассказал о растрате денег из театра Льва Додина на Maybach
ФСБ раскрыла крупное хищение в Малом драматическом театре Петербурга
Охотившийся на крысу россиянин случайно застрелил сторожа
Адвокаты Юрия Чабуева усомнились в выводах следствия по «Хованскому делу»
Все материалы
Наука и техника
Не братья вы нам
Почему исчез самый загадочный народ России
Зафиксирована самая далекая суперсверхновая в истории
Объяснено смертоносное влияние пещеры-убийцы
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
Забрало закрой!
Российских солдат будущего боятся уже сейчас
В России предложили создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов
В Америке нашлась исчезнувшая цивилизация
Все материалы
Спорт
«Шел в сборную Кореи кайфануть от биатлона»
Он выступает на Олимпиаде за чужую страну, но не разлюбил Россию
Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады
Загитова ответила на критику не попавшей на Олимпиаду американки
Тарасова назвала российскую фигуристку гением
Сборная США по хоккею вылетела с Олимпиады
Российские фигуристки побили два мировых рекорда за 10 минут
Медведева рассказала об отношении к побившей ее рекорд фигуристке
Все материалы
Культура
Ники Минаж«Ты показываешь задницу, потому что это модно»
Голые груди, горящие тачки и феминизм: что такое женский рэп
Егор ЛетовЛетов умер у тебя на глазах
Он убил в себе государство, попал в психушку и стал героем
Пиши еще
«Довлатов» Германа и феминистский вестерн: что смотрят на Берлинском фестивале
Натали Портман раскаялась в поддержке педофила
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста на похороны матери
Создатель «Любэ» объявил войну рэпу и красивой жизни с сексом и наркотиками
Назван главный суперзлодей в истории кино
Все материалы
Интернет и СМИ
Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Кто здесь хозяин
Суровые русские и американцы-патриоты глазами лучших фотографов мира
Англичанин приготовил блюда из «Властелина колец» и ел их одновременно с героями
Подчеркивающая половые органы форма конькобежек из США вызвала ажиотаж в сети
Ведущий столкнулся на кухне с гигантскими пауками и вызвал приступ ужаса в сети
Пьяная британка случайно сняла «магические» портреты продавцов шаурмы
Все материалы
Ценности
Сверкающие рты
Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
«Если араб не воюет, он дрифтует»
Богатым арабам джихад не нужен. Они любят бешеную скорость и наркотики
Надвигается тьма
Почему черный — это новый черный
Сеть магазинов предложила увозить женщин в лес за плохие подарки
Елизавета II украсила собой дефиле Недели моды
Президент Туркмении предложил народу бронированные Mercedes-Maybach
Покупательницы интернет-магазина смели «недоделанную» одежду
Все материалы
Путешествия
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
Возобновление полетов из России в столицу Египта отложили на полтора месяца
Московских отельеров наказали за алчность
Россиянин свалился со скалы во время селфи
Все получат: российским отелям присвоят звезды
Что будет с ценами и постояльцами?
В Золотое кольцо России включили еще один город
Задержанные за хранение кораллов россиянки рассказали о тайской тюрьме
Все материалы
Из жизни
В этот раз без собачатины
Олимпийцев кормят склизкими комками и морскими чудищами
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
«Излечившаяся от рака» веганка умерла от рака
Сломавшая позвоночник во время тренировки бразильянка вернулась в зал
«Помню шок, когда съел борщ»
История англичанина, переехавшего в Петербург
88-летний коммандо спас женщину от вооруженных грабителей
Американец накормил козу кокаином с виски и попал в тюрьму
Все материалы
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения
Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая
Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска
Продано! Машины, раскупленные еще до премьеры
Невероятные автомобили, которые скупили до начала продаж
Онлайн-хранилище Tesla использовали для майнинга криптовалюты
Минивэн Toyota Alphard после обновления подорожал на 800 тысяч рублей
Марка Porsche отказалась от дизелей
Все материалы
Соседи из ада
Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Всех построила
Пенсионерка из Японии навела шороху в архитектурном мире
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
В России ужесточат наказание за нелегальную перепланировку квартир
Все материалы