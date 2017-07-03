uTorrent начал продавать игры

Компания BitTorrent, Inc. объявила о появлении встроенного магазина игр в торрент-клиенте uTorrent. Об этом сообщает портал Neowin.

В uTorrent Game Store доступны игры для Windows, macOS и Linux. На данный момент на площадке представлены лишь проекты от независимых разработчиков вроде Chivalry: Medieval Warfare и Through the Woods. О появлении высокобюджетных проектов пока не сообщается.

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Помимо этого, в торрент-клиенте продаются лишь ключи для последующей активации и загрузки в Steam. Таким образом, uTorrent Game Store не отличается от большинства других ретейлеров.

Отмечается, что это не первая попытка BitTorrent, Inc. заработать через uTorrent. Так, в 2011 году пользователям стала доступна платная версия торрент-клиента, в которой имелся встроенный конвертер файлов, антивирус и медиаплеер. Она функционирует до сих пор.

uTorrent является самым широко используемым торрент-клиентом за пределами Китая. Так, в 2011 году количество пользователей превысило 100 миллионов человек. С 2006 года принадлежит компании BitTorrent, Inc.