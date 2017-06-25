Что-то нажали

Во многих видеоиграх наука играет сюжетообразующую роль. Ученые исследуют пришельцев, другие измерения, создают опасные технологии. Конечно, эксперимент обязательно выйдет из-под контроля, что заставит протагониста взять монтировку или разводной ключ и исправлять ситуацию. «Лента.ру» рассказывает о фантастических научных центрах, в которых можно побывать самим и попытаться там все наладить.

На дне морском

PATHOS-II — это подводный научный комплекс, расположенный в Атлантическом океане, и главное место действия игры в жанре survival horror SOMA (по-гречески «тело»). Он был построен в 2060 году как часть проекта по глубоководному бурению. Однако затем его приспособили для океанологических, биологических, космических и робототехнических исследований.

Комплекс состоит из нескольких станций, обозначенных буквами греческого алфавита. Станция «Омега» построена на поверхности, станции «Эпсилон», «Лямбда», «Дельта», «Тета», «Омикрон» — на океаническом плато. Сюда, в зону эпипелагиали (глубина — не более 200 метров), доходят солнечные лучи. «Тау», «Фи», «Альфа» находятся на глубине более четырех тысяч метров, в лишенной света абиссальной зоне. Транспортная связь между станциями осуществляется батискафами, подводными цепеллинами и шаттлами по сети подземных туннелей. При необходимости сотрудники PATHOS-II могут выйти за пределы станции в легком водолазном костюме или скафандре, выдерживающем сильное давление на глубине.

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Сердце комплекса — 42-километровая пушка «Омега», которая используется для выведения спутников на орбиту Земли и запуска космических зондов в глубины космоса. Заряжается она на станции «Фи», внешне выглядящей как огромный геодезический купол. Стреляет с помощью мощных электромагнитов, что позволяет не повредить груз, в отличие от взрывного запуска. Дуло пушки находится на станции «Омега», где также проводятся метеорологические исследования.

На станции «Тета» действуют лаборатории, где был создан «Ковчег» (ARK) — виртуальная реальность, включающая в себя и цифровые копии людей. Сначала этот проект был простым экспериментом, однако впоследствии стал единственной надеждой человечества на выживание. Комета, упавшая на Землю в 2103 году, уничтожила все на поверхности, выжил только персонал комплекса. Инженер Кэтрин Чун перенесла на цифровые носители сознание многих людей, работавших на PATHOS-II, и загрузила их в «Ковчег». Идея заключалась в том, чтобы вывести его в космос, где он, получая энергию Солнца, проработал бы несколько тысячелетий.

«Розетки» из структурного геля излечивают от ран Скриншот: SOMА

На научной станции «Омикрон», находящейся на самом краю плато, экспериментировали с аномальной субстанцией — структурным гелем. Этот полимер, содержащий графен и выглядящий как черная липкая слизь, способен восстанавливать поврежденную технику и даже воздействовать на живые организмы, превращая их в придатки машин или подобие зомби.

Комплексом управляет искусственный интеллект НИУ (WAU — Warden Unit). Он был разработан компанией Carthage Industries, тесно связанной с исследованиями на PATHOS-II. Когда произошла глобальная катастрофа, НИУ, как это часто бывает в подобных историях, «сошел с ума» и начал распространять структурный гель по всему комплексу, заражая им оборудование и персонал. Попутно он перенес цифровые копии людей в роботов, создавая так называемых «пересмешников» (mockingbird), которые даже не осознавали, что они не люди. Выясняется, что это была своеобразная попытка искусственного интеллекта спасти персонал, а его жертвы, сращенные с гелем, погружались в счастливый сон.

В зависимости от действий игрока НИУ может быть уничтожен или сохранен на дне океана вместе с остатками человечества, пока «Ковчег» улетает прочь от сожженной Земли. Несмотря на столь печальный исход, PATHOS-II — чуть ли не единственный известный пример «доброй науки», которая помогает человечеству спастись, а не приводит к концу света.

Чашка — ложь!

Каким выглядел бы мир, если бы не убили Кеннеди, а СССР и США сотрудничали в освоении космоса? Создатели научно-фантастического шутера Prey попытались ответить на этот вопрос. На орбите Луны была бы построена гигантская космическая станция «Клетка» (Kletka), предназначенная для изучения инопланетной жизни, известной как «Тифон».

Эти существа, состоящие из загадочной черной субстанции, обладают такими паранормальными способностями, как телекинез и телепатия, управляют различными формами энергии. Разновидность тифонов, мимики, способны также превращаться в детали интерьера, выжидая, словно пауки, свою жертву. Из застигнутой врасплох добычи они высасывают все жизненные силы, превращая ее в иссохший мумифицированный труп. При этом у всех видов тифонов отсутствуют зеркальны нейроны, в силу чего они не способны к эмпатии и без лишних раздумий уничтожают представителей других видов.

Естественно, не обходилось без инцидентов с гибелью людей. В результате одного из них станция была закрыта. К 2030 году ее приобрела корпорация TranStar, переименовала в «Талос-1» (Talos I) и приступила к нейробиологическим исследованиям. Ученые научились выделять из тифонов экзотическую материю, необходимую для нейромодов — устройств, моментально внедряющих в мозг человека дополнительные знания и навыки, превращая его в талантливого музыканта или математика. Для этого нужны снимки коннектомов — совокупности нервных связей мозга — одаренных от природы людей. Нейромод создавал аналогичные связи в другом мозгу, однако для этого приходилось вводить материал через глазницу — с помощью иглы.

«Талос-1», несмотря на свою удаленность от Земли, хорошо обустроен и обжит. Тут есть комнаты отдыха и досуга, интерьер радует глаз стилем ретро, можно погулять в цветущем саду с голографическими водопадами. Да и медицинское обслуживание выше всяких похвал. Компания даже балует ценных сотрудников бесплатными нейромодами (а стоят они очень дорого и на Земле доступны немногим), однако после увольнения компания имеет право удалить внедренный коннектом. И у этой операции есть побочный эффект — человек забывает все, что было после применения нейромода. Слишком часто устанавливать и удалять коннектомы нельзя, это опасно для психики человека.

Главный холл станции «Taлос 1» Скриншот: Prey

На «Талос-1» проводились сомнительные эксперименты по созданию нейромодов, несущих в себе способности тифонов. Более того, для опытов на станцию привозили «добровольцев» — осужденных или репрессированных. Незавидная участь: их либо отдавали на корм тифонам, которых затем перерабатывали на сырье, либо изучали на их примере, как пришельцы воздействуют на психику человека. У подопытных даже не было имен, просто цифровое обозначение, начинающееся на букву D. В этом можно усмотреть отсылку на широко известный в узких кругах интернет-проект SCP Foundation, посвященный фантастическим байкам об организации, занимающейся обезвреживанием паранормальных феноменов и потусторонних существ.

Согласно научным данным, с которыми игрок может ознакомиться, мимики (Typhon Cacoplasmus) не просто превращаются в чашки, стулья или газовые баллоны. Они уходят в параллельную Вселенную, меняясь местами с предметом оттуда. При этом они каким-то образом сохраняют связь с нашим миром, чувствуя приближение человека. Кроме того, мимики способны переходить на следующую ступень своего развития, в результате чего появляется Ткач (Typhon Geneocratis). Это летающее существо создает «коралл» — паутину из бесплотных золотых нитей, издающих с трудом различимый шепот и заключающих в себя «души» убитых людей.

Исследованиями тифонов занимались в закрытой для большинства обитателей станции лаборатории психотроники. Для эффективной работы с пришельцами главный герой игры Морган Ю разработал психоскоп — устройство, которое надевается на голову, чтобы сканировать существо (и кого угодно), выясняя его свойства. Кроме того, психоскоп защищает от инопланетян, если использовать соответствующие чипы.

К сожалению, все необходимые меры безопасности не смогли предотвратить очередной инцидент, в результате которого погибает почти весь персонал «Талос-1», а саму станцию захватывают тифоны. Судьбу комплекса предстоит решить игроку.

Непредвиденные последствия

Черная Меза (Black Mesa) в шутере Half-Life — столовая гора где-то в пустыне штата Нью-Мексико в США. Когда-то здесь были ракетные шахты, однако потом их приспособили для многочисленных лабораторий. Тут работали выдающиеся специалисты в области биотехнологий, теоретической физики, физики лазеров и робототехники. Одни исследовательские группы занимались открытой наукой, другие — сверхсекретными проектами. Один из них был связан с созданием порталов и исследованиями иного измерения — мира Зен.

Холл лаборатории аномальных материалов Скриншот: Black Mesa

Black Mesa — собирательный образ многих вполне реальных научных комплексов. Можно увидеть параллели с туннелями CERN, в которых располагается Большой адронный коллайдер. Некоторые молодые научные сотрудники даже гордятся, что они работают в месте, подобном тому, в котором работал знаменитый физик-молчун Гордон Фримен. Однако, как выясняется из игры-ремейка, жизнь ученых даже в мирное время вовсе не была безоблачной. Работа многих сводилась лишь к простому нажатию кнопок и сбору данных, о собственной научной карьере можно было забыть.

Сам комплекс «Черная Меза» — это гигантский лабиринт из комнат, помещений и лабораторий, многие из которых давно не используются. Работа сопряжена с серьезным риском и несчастными случаями (например, выбросы радиоактивных отходов), поэтому персонал проходит ежедневные проверки. Энергию комплекс получает от собственных гидроэлектростанции и ядерных реакторов. И энергии требуется очень много — игроку встречаются резервуары, заполненные радиоактивной водой.

Одно из ключевых мест «Черной Мезы» — лаборатория аномальных материалов с гигантским антимасс-спектрометром. С его помощью ученые изучали структуру таинственных кристаллов, добытых из Зен. При облучении в них возникает резонанс, приводящий к формированию пространственных разломов, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность. В эксперименте с нестабильным образцом при высокой мощности резонанс вышел из-под контроля, и разразился «портальный шторм» — стихийное открытие порталов по всему комплексу. Это стало началом конца «Черной Мезы».

Портал в мир Зен Скриншот: Black Mesa

Ради науки

Как выясняется из игр серии Portal, конкурентами ученых-снобов из «Черной Мезы» были ученые-разгильдяи из Aperture Science. Начав с высокотехнологичных занавесок для душа, они закончили портальной пушкой и ИИ-психопаткой GLaDOS. К сожалению, попытки сделать ИИ безопасным для людей провалились, и почти все ученые организации, включая нобелевских лауреатов, были убиты нейротоксином. С тех пор GLaDOS безраздельно хозяйничает в лабораториях и Центре развития — комплексе, состоящем из бесчисленных комнат-головоломок и предназначенном для тестирования людей.

Лаборатории Aperture Science были построены в 1947 году в заброшенной соляной шахте. Ее купил предприниматель Кейв Джонсон, который вложился сразу в несколько проектов, включая создание портальной пушки. Это устройство могло формировать несколько пространственных разломов на гладких поверхностях, один из них служил входом, другой — выходом. В лабораториях занимались и смертельно опасными экспериментами на людях. На добровольцах испытывали действие радиации, мутагенов и т.п.

Маниакальный ИИ GLaDOS любит науку до смерти. Испытуемых Скриншот: Portal-2

Со временем Кейв Джонсон понял, что, если добровольцами будут бомжи, которых никто не хватится, меньше возникнет вопросов у этических комитетов. Испытуемым, если они выживали, платили всего 60 долларов — организация переживала трудные времена, поскольку большая часть продукции компании оказалась небезопасной. Aperture Science держалась на плаву благодаря помощнице Джонсона, а затем и ее преемнице Кэролайн. Когда Кейв умер из-за хронического отравления лунным грунтом, купленным для создания порталопригодных поверхностей, разум Кэролайн был перенесен в ИИ GLaDOS.

Оцифровка личности Кэролайн была предсмертным желанием Джонсона. Однако что-то пошло не так: ИИ пытался убить людей спустя лишь несколько пикосекунд после включения. Не помогли даже модули безопасности, искусственный интеллект был просто одержим идеей уничтожения людей. Позднее эта идея фикс превратилась в страсть к извращенной «науке». Маниакальная GLaDOS заставляла выживших после устроенного ею массового убийства проходить изощренные испытания на логику и ловкость, обещая им тортик в конце, после чего избавлялась от них, сжигая в доменной печи.

GLaDOS контролирует всю современную часть Центра развития Aperture Science. Нижние уровни, сохранившиеся со времен Кейва Джонсона, работают автоматически. Они выглядят как большие геодезические сферы из асбеста, внутри — комнаты-головоломки, пройти которые можно только с помощью портального устройства. Попав на территорию ИИ, выбраться самостоятельно практически невозможно. GLaDOS изменяет конфигурации комнат, их расположение и непрерывно следит за подопытным с помощью камер. Попытка сбежать наказывается смертоносными турелями и нейротоксином.

Одна из сотен комнат-головоломок в Центре развития Скриншот: Portal-2

Центр развития, наверное, единственный научный комплекс, который функционировал очень долго (возможно, несколько десятков тысяч лет). Он пережил портальный шторм, нападение на Землю Альянса и сопутствующие этому экологические катастрофы. Его история не закончена, кроме того, остается множество тайн. Что, например, произошло с исследовательским судном «Борей», исчезнувшем прямо из Центра в результате неудачного эксперимента.

Сомнительная этика

Научные комплексы, которые становятся причиной всех бед, часто встречаются в видеоиграх. В Outlast под жуткой психбольницей находится лаборатория, где создали Волрайдера — неуязвимую сущность в виде темного сгустка энергии. Umbrella Corporation из серии Resident Evil владела центрами по производству биологического оружия — «зомбифицирующего» T-вируса. В хоррор-игре F.E.A.R. ученые экспериментировали с паранормальными способностями экстрасенсов и погубили множество людей.

В мире Fallout наука тоже сомнительна с этической точки зрения. Убежища, официально предназначенные для спасения от ядерной войны, обернулись одним большим социальным экспериментом. В одном бункере защитные двери открылись раньше срока, что привело к облучению его обитателей, в другом людей под ложным страхом смерти заставили приносить жертвы. Даже Институт, основанный выжившими учеными, создавал супермутантов из похищенных людей.

Игры словно стараются напомнить: следует быть очень осторожными с наукой и не приставать к матушке-природе лишний раз. С другой стороны, игры, как в случае с Half-Life, создают положительный образ ученого — пусть и с монтировкой, а не микроскопом в руке.