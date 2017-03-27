Раскрыты подробности продолжения Half-Life

Пользователи форума ValveTime опубликовали скриншоты с описанием сцен из отмененного эпизода Half-Life 2. Ответственной за разработку этой части игры была студия Junction Point, основателем которой является известный геймдизайнер Уоррен Спектор.

Из снимков, опубликованных порталом, можно заметить, что студия создала «зимнюю» версию города Рейвенхольм из оригинальной игры. Известно, что в данной локации игрок столкнулся бы с множеством головоломок и загадок. Помимо этого, в одной из частей игры Гордон Фримен врывается на гондоле на закрытый склад, где знакомится с неизвестными прежде героями по имени Дункан и Скутер.

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Также в слитом архиве подтверждаются слова Спектора о появлении нового оружия в игре — магнитной пушки. По его словам, сотрудники Junction Point придумали много необычных способов взаимодействия с предметами с помощью этой пушки, но работа не была окончена.

Над одним из эпизодов работала студия Arkane, известная по Dishonored и Prey. Она разрабатывала четвертую часть «Возвращение в Рейвенхольм», однако компания Valve отказалась от идеи выпуска таких эпизодов.

Half-Life — серия компьютерных игр в жанре научно-фантастического шутера от первого лица. Последний эпизод видеоигры вышел в 2007 году. Запуск третьей части до сих пор не был анонсирован, что вызывает бурную дискуссию среди фанатов.