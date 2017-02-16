Valve объяснила намеки сотрудников на выход Half-Life 3

Глава студии Valve Гейб Ньюэлл осудил сотрудников компании, которые намеренно делают вбросы о продолжении Half-Life. Об этом пишет Game Rant.

Одной из таких шуток стала фотография, сделанная летом 2016 года в офисе Valve. На ней изображен человек в шлеме HTC Vive, а на заднем плане рабочий стол монитора. На нем можно заметить иконку Half-Life c цифрой «три», а также подписью «w3».

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«Для нас стало новостью то, что эта фотография оказалась в сети. Также нас удивило и то, что эта иконка вообще находится на рабочем столе, — прокомментировал представитель Valve Грег Кумер (Greg Coomer). — Мы уже не раз видели этот значок, но понятия не имеем, что это и почему он появился на фотографии».

Ньюэлл в свою очередь рассказал, что многие сотрудники студии любят подшутить над фанатами Half-Life. Так, к примеру, на выставке GDC 2011 они ходили в футболках Half-Life. Директор Valve сказал, что такие работники просто «страдают ребячеством».

Half-Life — серия компьютерных игр в жанре научно-фантастического шутера от первого лица. Последний эпизод видеоигры вышел в 2007 году. Запуск третьей части до сих пор не был анонсирован, что вызывает бурную дискуссию среди фанатов.