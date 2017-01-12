Названа причина отмены продолжения Half-Life

Один из бывших сотрудников студии Valve, которая занималась разработкой культового шутера Half-Life, рассказал, как создалось продолжение игры, и почему ее третья часть, скорее всего, никогда не выйдет. Об этом пишет журнал Game Informer.

По словам источника, компания действительно планировала выпускать сиквел шутера. В разные периоды времени в Valve было несколько групп, которые создавали новую часть игры, однако этот процесс шел с трудом из-за особого формата работы. Так, в студии царит полная творческая свобода, поэтому разработка многих проектов останавливается, практически не начавшись.

В качестве примера бывший сотрудник привел выпуск эпизодов для Half-Life 2. По его словам, это была самая серьезная попытка компании сделать нечто в рамках франшизы, однако для проекта все равно не было выделено отдельной команды.

Источник считает, что Valve никогда не выпустит Half-Life 3, так как сейчас ее больше интересуют многопользовательские Dota и Counter-Strike. Вместе с тем студия не планирует отдавать продолжение культового шутера стороннему разработчику, так как результат может получиться плохим, что еще сильнее расстроит фанатов, добавил он.

Автор материала и редактор журнала Эндрю Райнер (Andrew Reiner) рассказал, что потратил на работу над статьей два года. Он отметил, что разослал письма 30 бывшим и нынешним сотрудникам Valve, но лишь один из них согласился дать интервью и пожелал остаться анонимным. По этой причине Райнер советует относиться к опубликованной информации со скепсисом, хотя добавляет, что доверяет источнику.

Half-Life — серия компьютерных игр в жанре научно-фантастического шутера от первого лица. Последний эпизод видеоигры вышел в 2007 году. Запуск третьей части до сих пор не был анонсирован, что вызывает бурную дискуссию среди фанатов.