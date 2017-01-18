Гейб Ньюэлл анонсировал новую игру на основе Half-Life

Глава студии Valve Гейб Ньюэлл заявил о том, что в компании создают совершенно новую игру во вселенной Half-Life и Portal. Об этом он рассказал в ходе сессии вопросов и ответов на Reddit.

«Да, она готовится», — написал Ньюэлл в ответ на вопрос о том, создаст ли студия новую франшизу по вселенной прошлых игр разработчика. Он добавил, что Portal 2 — это лучшая однопользовательская игра. О продолжении другой популярной серии — Left 4 Dead — он говорит уклончиво: «Это отличное место для совместного создания историй».

В ходе сессии Ньюэлл рассказал о том, что вспоминает о Half-Life с сожалением. По его словам, он очень сильно был вовлечен в процесс создания игры и принимал множество решений: «Когда ты занимаешься игрой, все превращается в серию компромиссов. Все, что появляется в игре, — это напоминание о том, чем пришлось пожертвовать». По этой причине он не может воспринимать игру как что-то большее, чем просто серия, и ему гораздо проще быть фанатом того, в чем он принимал меньшее участие.

Также директор Valve прокомментировал недавнее интервью сотрудника компании, в котором он рассказал о причинах отмены выхода продолжения Half-Life. «Цифру "три" упоминать нельзя. Лично я верю всем неподтвержденным источникам в интернете», — иронично ответил Ньюэлл.

Half-Life — серия компьютерных игр в жанре научно-фантастического шутера от первого лица. Последний эпизод видеоигры вышел в 2007 году. Запуск третьей части до сих пор не был анонсирован, что вызывает бурную дискуссию среди фанатов.