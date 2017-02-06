Илон Маск посетовал на невозможность ускорить выход Half-Life 3

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск заявил, что хотел бы ускорить выход видеоигры Half-Life 3. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В настоящее время Маск занят бурением тоннеля под Лос-Анджелесом. На своей странице, где он время от времени сообщает подробности о проекте, бизнесмен выложил фото другого подземного сооружения, построенного в окрестностях Вашингтона. Снимок напомнил подписчикам игру Half-Life, и они посоветовали Маску посодействовать скорейшему выходу ее новой части. Основатель SpaceX ответил, что любит Half-Life и хотел бы помочь.

О новом проекте по бурению тоннеля Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают пробки в городе, поэтому он решил построить подземный путь от офиса SpaceX до аэропорта Лос-Анджелеса.

Ранее Маск признался, что любит игру Overwatch, а также посоветовал поиграть в коллекционную карточную игру Hearthstone, которую очень любят его дети.

Half-Life — научно-фантастический шутер от первого лица. По сюжету игры, главный герой физик Гордон Фримен после аварии в секретной лаборатории вынужден спасаться от военных и пришельцев, при этом он часто пользуется подземными ходами и тоннелями. Последний эпизод видеоигры вышел в 2007 году. Запуск третьей части до сих пор не был анонсирован, что вызывает бурную дискуссию среди фанатов.