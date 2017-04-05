Half-Life 2 перенесли в виртуальную реальность

Видео: SourceVR Mod Team / YouTube

Группа энтузиастов опубликовала ролик с демонстрацией модификации для Half-Life 2, которая добавляет в игру поддержку шлемов виртуальной реальности. Игроки смогут полностью пройти культовый шутер в шлемах Oculus Rift и HTC Vive. Авторы мода заявили, что в скором времени Half-Life 2: VR появится в Steam, а на данный момент им требуются добровольцы для проведения тестов.

В октябре прошлого года авторы YouTube-канала Valve News Network собрали всю имеющуюся информацию о планах студии Valve создать VR-версию Half-Life. При этом сами разработчики не делали никаких анонсов.

Half-Life — серия компьютерных игр в жанре научно-фантастического шутера от первого лица. Последний эпизод видеоигры вышел в 2007 году. Выход третьей части до сих пор не был анонсирован.