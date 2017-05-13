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Нейромодом в глаз

Легендарная серия Half-Life обрела достойное продолжение: рецензия на Prey

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Изображение: Prey

Советский Союз не распался, а прирос Индией. Джон Кеннеди остался в живых и поднял железный занавес ради совместной борьбы против внеземных форм жизни, с которыми столкнулись российские космонавты. К 2035 году человечество научилось создавать на основе материи «чужих» нейромоды, одаряющие своего владельца новыми умениями и способностями. Благодарить за это стоит стоящее во главе корпорации «Транстар» семейство Ю, превратившее советскую орбитальную базу «Клетка» в поле для экспериментов над инопланетной сущностью. Такова завязка Prey — по версии «Ленты.ру», лучшей из успевших выйти в 2017 году игр.

Никаких индейцев, порталов и астральных луков. Новая Prey рассказывает о приключениях ученого Моргана Ю на космической станции «Талос-1». Как водится, во время проводившихся на ней экспериментов с инопланетной сущностью — тифонами — что-то пошло не так, и «чужие» выбрались на свободу, принявшись уничтожать все живое. К слову, и сам Морган оказался жертвой экспериментов старшего брата, изо дня в день проживая своего рода «день сурка».

Порочный круг замкнулся. И герой остался один на один с огромной космической станцией и полчищами инопланетной живности. Казалось бы, отличная завязка для шутера, но в Arkane Studios снова удивили, создав immersive sim, напоминающий лучших представителей жанра — Deus Ex, System Shock, Bioshock, Dishonored и серию Half-Life.

Продвигаться по сюжету Моргану помогает разводной ключ «Гефест», который «хорошо годится для оглушительной профилактики и механической встряски». Этим «аргументом» ему предстоит воспользоваться, чтобы отправлять к праотцам мимиков — разновидность тифонов, которые обладают способностью превращаться в предметы окружения. Поначалу эти родственники «хедкрабов» пугают — аптечки, чашки и прочий офисный хлам приходится активно обрабатывать разводным ключом. Нагнетанию атмосферы способствует и великолепный саундтрек Мика Гордона — приложившего руку и к созданию музыкального сопровождения для недавнего DOOM.

Постепенно Морган обрастает «стволами», получая шокер, пистолет с глушителем, старый добрый дробовик, игрушечный арбалет и мощнейший лучевой излучатель. Но самое важное оружие — ГИПС-пушка, способная замораживать противников, латать дыры в обшивке корпуса космической станции и помогать игроку пробираться в труднодоступные области.

На первых порах в Prey приходится выживать изо всех сил: патронов постоянно не хватает, к вездесущим мимикам добавляются фантомы разных мастей и их «старшие братья» из числа телепатов и технопатов. Первые могут брать под контроль выживших обитателей «Талоса-1», а последние — контролировать турели и роботов. Ситуация начинает меняться в пользу игрока с обретением нейромодов: с их помощью Морган приобретает новые умения. Но и это не конец: обнаружив психоскоп — специальное устройство для изучения тифонов — игрок волен прокачивать инопланетные способности, подсмотренные у «чужих».

Впрочем, не стоит гнаться за обычными навыками и перебарщивать со способностями «чужих». Первые во многом бесполезны — ту же груду тяжелых предметов можно убрать с помощью утилизирующей гранаты. Вторые привлекут к игроку внимание кошмара — огромного тифона, выносящего протагониста буквально с одного удара, а также заставят некогда дружественные турели видеть в Моргане врага.

Выживать и получать от Prey удовольствие довольно просто: для этого нужно посвятить себя изучению «Талоса-1». И простор для исследования здесь огромен: сама станция состоит из нескольких сегментов, заполненных не только тифонами, но и полезной информацией. Компьютерные терминалы, транскриптеры и записки проливают свет на события, происходившие с сотрудниками «Транстара».

В создании сайд-квестов и всего массива персонажей и информации творцам из Arkane Studios помогал легендарный Крис Авеллон. Результат — собирать крупицы информации о происходящем очень интересно. Образы выживших (и убитых) персонажей прописаны крайне убедительно — все они оказываются людьми со своими маленькими слабостями, большими скелетами в шкафу, характерами и интересами. Например, в одном из сайд-квестов Моргану надо найти «сокровище», спрятанное обитателями «Талоса-1» в ходе игры в подобие легендарной Dungeons&Dragons. А еще в одной локации игрок может натолкнуться на комнату, к каждому предмету в которой прилеплена записка с надписью «Это не мимик». Таких приятных мелочей очень много, и они поддерживают постоянный интерес к изучению просторов «Талоса-1».

Особо стоит отметить близкий к идеальному дизайн локаций и их стиль: часть станции выполнена в неомодерне, часть — представляет собой наследие советской «Клетки». Внимание к деталям порой потрясающее — даже питьевая вода соответствует реально существовавшему советскому ГОСТу «вода питьевая ГОСТ 2874-82». Разработчики из Arkane Studios заставляют думать и постоянно искать возможности попасть в новые места или закрытые помещения. Не работает лифт — надо строить свою лестницу, орудуя ГИПС-пушкой. Закрыта дверь — нажать нужную кнопку на стоящем в ней компьютере поможет плюшевый наконечник дротика. Каждый выберет свой путь решения проблемы — и не ошибется.

А еще в Prey можно выходить в открытый космос, что позволяет попасть из одной части станции в другую, минуя определенные локации. Это особенно актуально на более поздних стадиях игры: открыты все шлюзы, а тифонов на уже пройденных локациях прибыло. Космос в Prey довольно пустой, но самое перемещение за пределами станции — вызов: настолько неожиданно все реализовано.

Исследовать каждый миллиметр станции нужно не только из-за сюжетных перипетий, но и хлама ради. По всему «Талосу-1» разбросаны сотни разных предметов, которые можно собрать, запихнуть в утилизатор, а на выходе получить минералы, пластик, органику и экзотическую материю. Получить материалы можно и напрямую — достаточно метнуть утилизирующую гранату, а затем собрать уже обработанное добро. При наличии нужных чертежей и похожего на 3D-принтер фабрикатора из имеющихся материалов производишь что угодно — патроны, аптечки, оружие, гранаты и даже нейромоды.

Со временем Морган превращается в настоящего сверхчеловека, но расслабляться нельзя: тифоны буквально расползаются по станции. Некогда единичные встречи с мощными фантомами, телепатами и технопатами учащаются, а живых людей на станции все меньше. Старший брат Моргана — похожий на главу Valve жирдяй Алекс — и вовсе окопался в бункере, толкая оттуда по громкой связи пафосные речи.

Будущее выживших с «Талоса-1» находится в руках Моргана: ему решать — помогать им, пройти мимо или же подло убить, воспользовавшись их бедственным положением. Никаких ограничений нет — в расход можно пускать всех персонажей на любой стадии игры. Правда, высок риск остаться без интересных сайд-квестов и получить несколько негативных реплик по окончании игры.

Но сама возможность проходить игру в том стиле, который больше нравится, однозначно способствует полному погружению в Prey. Ее можно пробежать наперевес с дробовиком, уничтожая все живое, а можно брать верх над тифонами хитростью или мочить гадов их же способностями (хотя присущего Dishonored или Deus Ex стелса здесь нет). Это оставляет простор не только для экспериментов, но и для перепрохождения. Особенно интересно вернуться на «Талос-1» и вновь исследовать его просторы в свете концовки, которая заставляет совершенно по-новому взглянуть на то, что происходило во время игры.

***
Prey определенно придется по вкусу далеко не всем геймерам. В эпоху высокобюджетных боевичков на один раз собранные вручную проекты с интересной концепцией — большая редкость. Таков Prey — наследник Half-Life и System Shock — нечастый гость среди современных игр и просто вычурное приключение, при должном подходе способное порадовать как ценителей жанра, так и неофитов.

Вадим Корягин

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