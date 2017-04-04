Хакеры взломали Mass Effect: Andromeda и выложили на торренты

Группа итальянских хакеров CPY взломала новую часть ролевой игры Mass Effect. Игра уже доступна на торрент-трекерах, пишет DSOGaming.

Новинку от Bioware удалось взломать всего за 10 дней. При этом она обладала DRM-защитой Denuvo, однако неизвестно, использовалась ли она в последней версии. Отмечается, что ранее хакерам удалось взломать Residen Evil 7 с такой же защитой всего за пять дней, что является для них рекордом.

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Авторы портала предполагают, что вскоре после взлома Bioware откажется от Denuvo и уберут данную защиту из игры в одном из патчей. Подобным образом поступали создатели Inside, Doom и Homefront: The Revolution.

Технология защиты от несанкционированного взлома Denuvo была создана в 2014 году. Главная цель защиты — предотвратить взлом игры в первый месяц после релиза, так как на это время приходится максимум продаж. На взлом Lords of the Fallen, которая стала одной из первых игр с Denuvo, у хакеров ушло 272 дня.

Научно-фантастическая трилогия Mass Effect выходила с 2007 по 2012 год. Ее действие разворачивалось в будущем, когда человечество освоило межгалактические перелеты и установило контакт с другими разумными расами.

Mass Effect: Andromeda вышла 21 марта на ПК, PS4 и Xbox One и стала четвертой игрой в культовой серии action/RPG.