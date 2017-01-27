Вышел подробный сюжетный трейлер Mass Effect: Andromeda

Видео: Electronic Arts Russia / YouTube

Компания BioWare выпустила второй сюжетный трейлер ролевого экшена Mass Effect: Andromeda. В ролике рассказывается о том, как группа исследователей прибывает в новую галактику и встречается с враждебными жителями. Также трейлер знакомит игроков с союзниками главного героя и членами экипажа корабля.

Материалы по теме Трезвые мечты Главные игры 2017 года по версии «Ленты.ру»

Научно-фантастическая трилогия Mass Effect выходила с 2007 по 2012 год. Действие action-RPG разворачивалось в будущем, когда человечество освоило межгалактические перелеты и установило контакт с другими разумными расами.

Mass Effect: Andomeda выйдет 21 марта 2017 года на ПК, PS4 и Xbox One и станет четвертой игрой в культовой серии action-RPG.