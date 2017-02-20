Обнародована боевая система Mass Effect: Andromeda

Студия BioWare показала новый трейлер игры Mass Effect: Andromeda. В ролике, опубликованном на YouTube-канале компании Electronic Arts, подробно рассказывается об особенностях боевой системы ролевого экшена.

Все оружие в новой Mass Effect делится на три типа: оружие Млечного Пути для борьбы с врагами без щитов, скорострельное оружие Реликтов без необходимости перезаряжаться и оружие из Элея, стреляющее плазмой. Герой также получит реактивный ранец, позволяющий совершать высокие прыжки, уклоняться от атак и зависать в воздухе.

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Способности Первопроходца подразделяются на боевые, технические и бионические. Навыки первой группы увеличивают урон от стрельбы и ее точность, второй — открывают возможность использовать экспериментальное оружие, а третьей — позволяют управлять темной энергией.

Научно-фантастическая трилогия Mass Effect выходила с 2007 по 2012 год. Ее действие разворачивалось в будущем, когда человечество освоило межгалактические перелеты и установило контакт с другими разумными расами.

Mass Effect: Andomeda выйдет 21 марта на ПК, PS4 и Xbox One и станет четвертой игрой в культовой серии action/RPG.