В компьютерную игру специально встроили вирусы

Создатели компьютерного симулятора включили вредоносное программное обеспечение в инсталлятор игры. Таким образом они планируют бороться с цифровыми пиратами, сообщает портал Motherboard.

При установке неофициальной версии игры вирус крадет пароли и имена пользователей Chrome. Этот новый эффективный способ защиты разработчики компании FSLabs вшили в аэросимулятор Flight Simulator Add-On.

Дополнения для гиперпространственной имитации полета на аэроплане от Microsoft выпускает компания FSLabs. Накануне один из пользователей имиджборда Reddit сообщил, что заметил странные проблемы с установщиком для конкретной модели самолета в симуляторе. Программное обеспечение, по словам пользователя, включало файл с именем text.exe, который фактически оказался похитителем паролей.

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Сотрудники компании подтвердили гипотезу юзера. При запуске нелицензированной копии игры программа извлекает все сохраненные имена пользователей и пароли из браузера Chrome, а затем отправляет их на серверы FSLabs.

Основатель компании Fidus Information Security Эндрю Маббитт (Andrew Mabbitt) назвал этот метод защиты одним из самых экстремальных. «Включение вредоносного ПО в виде пароконвертера в доверенный инсталлятор для борьбы с пиратством — это абсолютное безумие», — сказал он. Пока неизвестно, позаимствуют ли прочие разработчики подобный метод установления цифровых прав (DRM).

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