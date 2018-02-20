В компьютерную игру специально встроили вирусы

Создатели компьютерного симулятора включили вредоносное программное обеспечение в инсталлятор игры. Таким образом они планируют бороться с цифровыми пиратами, сообщает портал Motherboard.
При установке неофициальной версии игры вирус крадет пароли и имена пользователей Chrome. Этот новый эффективный способ защиты разработчики компании FSLabs вшили в аэросимулятор Flight Simulator Add-On.
Дополнения для гиперпространственной имитации полета на аэроплане от Microsoft выпускает компания FSLabs. Накануне один из пользователей имиджборда Reddit сообщил, что заметил странные проблемы с установщиком для конкретной модели самолета в симуляторе. Программное обеспечение, по словам пользователя, включало файл с именем text.exe, который фактически оказался похитителем паролей.
Сотрудники компании подтвердили гипотезу юзера. При запуске нелицензированной копии игры программа извлекает все сохраненные имена пользователей и пароли из браузера Chrome, а затем отправляет их на серверы FSLabs.
Основатель компании Fidus Information Security Эндрю Маббитт (Andrew Mabbitt) назвал этот метод защиты одним из самых экстремальных. «Включение вредоносного ПО в виде пароконвертера в доверенный инсталлятор для борьбы с пиратством — это абсолютное безумие», — сказал он. Пока неизвестно, позаимствуют ли прочие разработчики подобный метод установления цифровых прав (DRM).