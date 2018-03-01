Серийного вора из Поволжья вычислили через FindFace

Пользователь портала Fishki.net вычислиль предполагаемого мошенника, который посетил несколько раздевалок элитных фитнес-центов Ульяновска и обокрал посетителей. Юзер использовал сервис распознавания лиц FindFace.

По данным издания 73online, мужчина предъявлял белорусский паспорт, оформлял разовый абонемент и вытаскивал из шкафчиков клиентов ценные вещи.

Издание также публиковало фотографию мошенника, чем и воспользовался юзер Fishki.net. Он загрузил снимок в сервис FindFace и обнаружил 56 профилей похожих мужчин в соцсетях. Первый вариант вел на человека с низкой активностью на странице.

Тогда пользователь решил исследовать аккаунт его жены и нашел фотографии, на которых мужчина носит ту же одежду, что и во время посещений фитнес-центров.

Автор публикации посоветовал всем встретившим найденного мужчины, оказавшимся жителем Одессы, сообщить в полицию Ульяновска.

В апреле 2016 года с помощью сервиса распознавания лиц FindFace были обнаружены два пиромана, устроивших поджог многоквартирного дома в Санкт-Петербурге.

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