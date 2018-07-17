«Нафтогаз» похвастался несуществующей рекордной прибылью

«Нафтогаз Украины» сообщил о рекордной прибыли по итогам 2017 года, включив туда еще не полученные деньги по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре с «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС.

Так, согласно отчету компании, прибыль составила 39,4 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов). Если бы суд вынес решение не в пользу «Нафтогаза», компания понесла бы чистый убыток в размере 7,4 миллиарда гривен (более 284 миллионов долларов).

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Помимо этого, в заявлении компании говорится, что «Нафтогаз» увеличил добычу, работал над возвратом долгов, создал условия для наращивания транзита, а также начал внедрение новой системы закупок. По информации компании, она остается самым большим донором бюджета Украины, обеспечивая около 15 процентов доходов.

Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по контракту на поставку газа в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2017 года. В целом арбитраж удовлетворил требования украинской компании, обязав российскую сторону выплатить за недопоставку газа по транзитному договору 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» оспорил это решение, украинская сторона добивается его исполнения.

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