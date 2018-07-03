«Газпром» ответил на украинские угрозы

«Газпром» прокомментировал заявления Украины о намерении арестовать акции «Северного потока» с целью взыскать с России долг по решению международного суда. Об этом сообщает РБК.

По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, заявления украинской стороны — это ни о чем. Также он отметил, что в скором времени ситуация прояснится, когда появится решение суда по этому делу.

Ранее член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила, что Киев может арестовать примерно 35 процентов ценных бумаг «Северного потока». России в лице «Газпрома» принадлежит 51 процент акций.

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Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по контракту на поставку газа в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2017 года. В целом арбитраж удовлетворил требования украинской компании, обязав российскую сторону выплатить за недопоставку газа по транзитному договору 2,56 миллиарда долларов. По мнению «Газпрома», в ходе разбирательств судьи допустили существенные процессуальные нарушения.

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