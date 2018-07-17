«Нафтогаз» предложил льготы за отказ от «Северного потока-2»

Если Москва откажется от реализации проекта «Северный поток-2», то ставка на транзит российского газа в случае продления контракта после 2019 года при полной загрузке мощностей украинского газопровода будет на 20 процентов ниже той, которую «Газпром» платит по действующему контракту. Об этом у себя в Facebook написал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, предлагаемая ставка в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, который установила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в декабре 2015 года.

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Ранее президент России Владимир Путин во время общей пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа в страны ЕС через территорию Украины в случае урегулирования спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитражном суде. Он также заверил, что запуск газопровода «Северный поток-2» не скажется на транзите газа через украинскую территорию.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Предполагается, что «Северный поток-2» позволит России повысить поставки газа в Европу и сократить транзит через Украину.

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