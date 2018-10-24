На Украине определили дальнейшую судьбу цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения больше не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона, передает «Украинская правда».

«Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка», — сообщил он во время заседания кабмина.

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Также, по словам Гройсмана, расширенная программа субсидий позволит защитить всех тех, кто будет в этом нуждаться.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября цены на газ для украинского населения вырастут на 23,5 процента. По словам премьера, необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами.

Тогда же стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины договорились о предоставлении помощи стране по новой программе формата stand-by на сумму 3,9 миллиарда долларов.

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