Порошенко пообещал не сдаваться «имперской Москве» ради бесплатного газа

Президент Украины Петр Порошенко пообещал не ездить в Москву для сдачи суверенитета ради газа. Об этом он заявил во время представления нового председателя Киевской области, слова украинского лидера размещены на его официальном сайте.

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«Нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ, а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб ... будет бесплатным, будем раздавать. Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам», — сказал он.

19 октября премьер-министр республики Владимир Гройсман сообщил, что украинцам с 1 ноября повысят цены на газ на четверть. По словам главы правительства, необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами. В противном случае на Украине будет объявлен дефолт.

Всего с ноября 2018 года по май 2020 года украинцам трижды поднимут цену на газ. На втором этапе цены будут повышать с 1 мая по 31 декабря 2019 года, на третьем — с 1 января по 1 мая 2020 года.

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