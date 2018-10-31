Порошенко пообещал не сдаваться «имперской Москве» ради бесплатного газа

Президент Украины Петр Порошенко пообещал не ездить в Москву для сдачи суверенитета ради газа. Об этом он заявил во время представления нового председателя Киевской области, слова украинского лидера размещены на его официальном сайте.
«Нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ, а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб ... будет бесплатным, будем раздавать. Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам», — сказал он.
19 октября премьер-министр республики Владимир Гройсман сообщил, что украинцам с 1 ноября повысят цены на газ на четверть. По словам главы правительства, необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами. В противном случае на Украине будет объявлен дефолт.
Всего с ноября 2018 года по май 2020 года украинцам трижды поднимут цену на газ. На втором этапе цены будут повышать с 1 мая по 31 декабря 2019 года, на третьем — с 1 января по 1 мая 2020 года.