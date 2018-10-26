Украинцам рассказали о «газовом лохотроне»

Правительство Украины обманывает своих граждан, утверждая, что Киев не закупает газ в России. Об этом рассказал руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Он пояснил, что закупка газа в Европе в течение последних двух лет — полуправда, поскольку через нее российский газ закупается реверсным путем. В эфире программы Спивак составил подробную «хронологию тарифного лохотрона». Он подчеркнул, что повышение цен на газ выгодно «Нафтогазу», который вымывает деньги из страны, приводя в действие свою «аферу».

«Понятно, что, если с 1 ноября поднимается цена на газ, то примерно с 1 декабря поднимаются цены на остальные услуги: отопление, горячая вода и так далее. Понятно, что еще через месяц поднимаются цены вообще абсолютно на все», — отметил руководитель платформы.

Материалы по теме На газах Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого

Спивак также объяснил, что Международный валютный фонд (МВФ) на самом деле не заинтересован помогать Украине. «Это достаточно сильная финансово-политическая структура, которая поглощает государства "третьего мира", поглощает экономически, политически, коррумпирует чиновников и экономику, и таким образом вымывает деньги и ресурсы из страны», — заявил он.

19 октября сообщалось, что украинцам повысят цены на газ на 23,5 процента вместо ранее обещанных 60 процентов с 1 ноября. Необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами. В противном случае на Украине будет объявлен дефолт. На следующий день стало известно, что МВФ выделит Украине 3,9 миллиардов долларов, чтобы помочь ей достичь экономической стабильности и роста.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!