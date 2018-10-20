Оставшимся без горячей воды киевлянам придется доплатить за газ

Из-за отсутствия горячей воды жителей Киева обязали заплатить за газ по повышенному тарифу. В графе «корректировки» проставлены суммы в сотни гривень, сообщает «Укринформ».

В платежных документах за сентябрь компания «Киевгаз» уточнила, что корректировка проводится «на основании акта теплоснабжающей компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды». Выяснилось, что если в доме есть горячая вода, то норма потребления газа на одного человека составляет 3,3 кубического метра, а если воды нет — 5,4 кубометра. При этом доплатить за коммунальные услуги придется даже владельцам электрического бойлера, с помощью которого можно нагревать воду.

Несколькими днями ранее киевские власти начали поставлять горячее водоснабжение более чем в три тысячи домов. В результате в городе лопнуло около 300 труб.

Горячего водоснабжения в Киеве нет с апреля. Перебои возникли из-за долгов частной компании «Киевэнерго» перед «Нафтогазом Украины». На фоне отсутствия газа мэр города Виталий Кличко заявил, что подогревать и транспортировать воду по трубам — это дорого. Он предложил отказаться от централизованного горячего водоснабжения и посоветовал жителям закупить бойлеры.

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