Кличко предложил отказаться от горячего водоснабжения в Киеве

В Киеве рассматривают возможность отказаться от централизованного горячего водоснабжения. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, содержать сети, подогревать и транспортировать воду по трубам — это дорого, передает ТАСС.

Градоначальник назвал Киев единственным городом в Восточной Европе, где горячую воду распределяют централизованно. «В европейских странах, в Соединенных Штатах тепловодоснабжение — это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах», — пояснил Кличко.

Он отметил, что потеря тепла при транспортировке воды — значительное затруднение. «Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении», — подчеркнул мэр.

Кличко добавил, что вопросом занимается специальная комиссия, итоги ее работы скоро озвучат.

Ранее градоначальник заявил, что перебои с горячей водой в Киеве, продолжающиеся несколько месяцев, возникли из-за проблем с поставками газа. Он рассказал, что сам использует бойлер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!