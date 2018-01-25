Кличко высказался о своем косноязычии

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе о том, как он относится к критике его манеры высказываться. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Мы оба — и я, и Владимир [Кличко], ежедневно преодолеваем вызовы в своей работе, в своей нынешней — уже не спортивной — деятельности. И мне могут говорить, что я не Цицерон (древнеримский политический деятель, сделавший карьеру благодаря ораторскому таланту — прим. «Ленты.ру»), не очень красиво говорю. Но мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слов, как и в спорте», — поведал Кличко.

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Мэр Киева известен своими неординарными высказываниями, которые часто становятся поводом для шуток. Ему принадлежат следующие фразы: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»; «Знаете, не в километрах расстояние измеряется»; «Если человек одел форму СС, то есть он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя».

Также градоначальник, говоря о коммунальных проблемах Киева, призвал горожан готовиться к «земле», имея в виду зиму и непростой отопительный сезон на фоне экономии и дефицита газа.

Когда Кличко спросили, где находится его жена, он ответил, что она «находится везде», затем исправился, уточнив, что она «в Киеве, но улетела в Германию». Под конец мэр Киева признался, что его супруга «всегда находится там же, где и он».

Кличко — почетный чемпион мира по боксу по версии WBC. Пост главы Киевской городской государственной администрации он занимает с июня 2014 года.

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