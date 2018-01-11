Мэр Киева сходил в отпуск 12 раз за год

Мэр Киева Виталий Кличко в 2017 году отсутствовал на рабочем месте почти треть года, находясь в отпусках и командировках. Об этом сообщает украинская газета «Вести».

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Изданию удалось ознакомиться с распоряжениями Киевской городской государственной администрации. По данным органа исполнительной власти, итого с 1 января по 31 декабря 2017 года Кличко отсутствовал на работе 97 дней.

Из них он отгулял в общей сложности 47 дней, сходив в отпуск 12 раз за год. При этом 34 дня представляют собой плановый отпуск, а еще 13 дней Кличко отдыхал за свой счет. Оставшиеся 50 дней киевский мэр провел в командировках.

«Вести» напоминают, что в 2016 году Кличко «гулял» еще больше — 102 дня, из которых 50 провел в командировках, а еще 52 — в отпусках.

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