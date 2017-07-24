Украинскую полицию обязали возбудить уголовное дело против Кличко

Шевченковский районный суд Киева обязал Нацполицию возбудить уголовное дело против мэра города Виталия Кличко. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила в Facebook глава украинской общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты» Елена Бережная. Она приложила к посту копию судебного постановления.

Поводом, по словам активистки, стало подписание мэром решения о переименовании проспекта Ватутина на проспект Шухевича и публикация этой информации на сайте Киевского городского совета. Бережная подчеркивает, что это было запрещено судом.

Она добавляет, что постановление касается также секретаря горсовета Владимира Прокопива.

Ранее в июле общественница выступила автором петиции против переименования проспекта. Коллективное прошение набрало больше десяти тысяч подписей.

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12 июня окружной административный суд Киева запретил столичным властям подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) Романа Шухевича до рассмотрения дела в суде.

Публикация о решении властей была размещена на сайте горсовета 1 июня.

Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Ватутин погиб в 1944 году от рук диверсантов УПА.