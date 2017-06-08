СМИ узнали об уголовном деле против Кличко

В отношении мэра Киева Виталия Кличко открыто уголовное производство из-за недостоверных данных в декларации о доходах, говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро Украины общественной организации «Центр противодействия коррупции». Об этом узнали журналисты программы «Схемы», пишет «Радио Свобода».

Уголовное дело касается особняков в Гамбурге (Германия) и Лос-Анджелесе (США), которые не указаны в электронной декларации градоначальника. По версии журналистов, этой недвижимостью пользуются члены семьи Кличко-старшего.

Как отмечает «Радио Свобода», за подачу заведомо недостоверной информации в декларации предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.

Материалы по теме «На понятном для людей языке» Собрание мыслей и фраз мэра Киева Виталия Кличко

В отчете Кличко об имуществе и доходах за 2016 год на его имя записана только квартира в Киеве. Жена столичного градоначальника Наталья Егорова, как следует из документов, владеет домом и земельным участком в Киевской области.

Виталий Кличко, бывший боксер-профессионал, стал мэром Киева в июне 2014 года. Известно, что в бытность спортсменом он и его младший брат Владимир, также боксер, долгое время жили в Германии, где в один день в ноябре 1996-го начали профессиональную карьеру. Впоследствии каждый из братьев провел по несколько десятков боев в различных немецких городах, а Кличко-старший получил в ФРГ вид на жительство, от которого, по его словам, он отказался.