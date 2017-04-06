В Киеве начали сбор подписей за отставку Кличко

В Киеве начали сбор подписей за отставку Виталия Кличко с поста мэра столицы Украины. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает портал Depo.ua.

По его данным, на собрании общины, состоявшемся 5 апреля, 428 ее участников высказались за досрочное прекращение полномочий градоначальника. Реализаций процедуры занята инициативная группа территориальной общины Киева, в которую вошли 86 общественных активистов, в том числе руководители крупных общественных организаций — объединения «Сила общин» Андрей Карпенко, руководитель организации «Трудовое содружество» Лалита Картозия, председатель «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич, глава объединения «Братство» Михаил Кругляк и другие. Все они выразили недоверие Кличко.

По словам Карпенко, данное требование в адрес Кличко связано с «неудачным управлением Киевом, равнодушием к проблемам города и мнению общины».

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Согласно статье 79 Закона «О местном самоуправлении в Украине», в инициативную группу имеют право войти киевляне, участвующие в выборах и выбирающие градоначальника. Они фактически запустила единственный возможный законный механизм отзыва мэра и досрочного прекращения его полномочий — процедуру отставки по народной инициативе.

На первом этапе необходимо собрать 393 тысячи подписей, затем подписные листы с соответствующим заявлением надо направить в городской избирком.

Виталий Кличко был избран мэром Киева 25 мая 2014 года.