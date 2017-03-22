Виталий Кличко вспомнил о «лежащих замах» и «политике-сосиске»

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал скорый выпуск сборника своих изречений. В интервью изданию «Гордон» он также назвал самые забавные, по его мнению, оговорки, которые он допустил.

«О замах, которые лежат в кабмине. Или — что нужно готовиться к земле», — отметил градоначальник.

Помимо этого, Кличко рассказал, что в октябре 2015 года, когда он не смог выполнить гимнастическое упражнение на турнике, и его назвали за это «сосиской», он собирался сделать «выход на две» (подтянуться и опереться на выпрямленные руки). Однако ему помешала неподходящая одежда. В итоге Кличко показал подъем переворотом.

«Чемпиона мира, в статусе которого я нахожусь, сосиской еще никто не называл. И мне пришлось сразу же доказать, что я в хорошей форме. А вообще, если политика, который делает подъем с переворотом, называть сосиской (…). Дай бог, чтобы другие политики смогли хотя бы отжаться от пола», — отметил мэр.

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Он также заявил, что когда-нибудь напишет мемуары.

Фраза о заместителях была сказана Кличко в августе 2014 года: «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему». Он имел в виду документы на их назначение и сетовал на бюрократическую проволочку.

В том же месяце он произнес: «Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме и просил бы также всех киевлян обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле».