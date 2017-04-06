Киевский мост показали в немецком учебнике как образец неудачного строительства

Подольско-Воскресенский мост в Киеве, известный жителям города как мост на Троещину, послужил примером в выпущенном в Германии пособии о том, как нельзя строить такие объекты. Об этом сообщает украинская редакция Deutsche Welle.

Как отмечает СМИ, министр транспорта Германии Александер Добриндт в ходе визита на Украину представит общественности технико-финансовую экспертизу моста, проведенную немецкими специалистами. В министерстве пояснили, что исследование объекта было проведено в рамках подготовки пособия для инженеров. Собранные в учебнике рекомендации должны помочь строителям избежать ошибок, допущенных при строительстве моста в Киеве.

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В феврале в Киеве обвалилась часть Шулявского путепровода. Пострадавших в результате инцидента не было, однако, по свидетельству очевидцев, был поврежден один автомобиль, стоявший под мостом. Мэр Киева Виталий Кличко тогда заявил, что мост не был аварийным и мог обвалиться от «усталости» и нарушения норм эксплуатации.

Подольско-Воскресенский мост начали возводить в украинской столице в 1993 году, он должен был соединять район Подола с левобережными районами Воскресенка, Радужный массив и Троещина. Строительство этого объекта продолжается до сих пор.