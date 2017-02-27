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Кличко объяснил обрушение моста в Киеве «усталостью от времени»

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Часть Шулявского путепровода обвалилась вечером в понедельник, 27 февраля, в одном из центральных районов Киева. Об этом сообщает телеканал «112».

Пострадавших в результате инцидента нет, однако, по свидетельству очевидцев, поврежден один автомобиль, стоявший под мостом. Движение по путепроводу, который является частью крупной автомагистрали, частично ограничено.

На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что мост не был аварийным и мог обвалиться от «усталости» и нарушения норм эксплуатации. «Он устал от времени с одной стороны, с другой стороны были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы [ларьки], где был пожар», — сказал градоначальник.

Как отмечает «112», путепровод, проходящий над проспектом Победы, уже несколько лет считался аварийным. Его бетонные конструкции оказались повреждены в результате нескольких пожаров, которые произошли на располагавшемся под ним рынке секонд-хенда. При этом ремонт моста регулярно откладывался, хотя он держался на временных металлических опорах.

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