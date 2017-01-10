При обрушении моста в Колумбии погибли 11 человек

В колумбийском городе Вильявисенсио обрушился деревянный подвесной мост, погибли 11 человек. Об этом передает во вторник, 10 января, El Tiempo.

Мост соединял разные районы города. При этом, как отмечает издание, из-за большого наплыва туристов он стал довольно популярным местом.

По словам местных жителей, обрушение конструкции, расположенной на высоте 60 метров, было ожидаемым: мост не был рассчитан на большое число людей. Помимо этого, доски, из которых он сделан, прогнили.

Среди погибших — дети двух, четырех и 12 лет. Еще 14 человек пострадали.

В августе 2016 года в районе города Уэст-Мэллинг (графство Кент) пешеходный мост обрушился на автостраду, соединяющую Лондон с Евротоннелем. Это произошло после того, как в конструкцию врезался грузовик. В результате две машины оказались раздавлены. Один человек получил легкие ранения.