Под Николаевом утонул понтонный мост

Видео: Новости-N / YouTube

В селе Пересадовка Витовского района Николаевской области Украины ушел под воду понтонный мост на реке Ингул. Видео об этом опубликовал местный портал Novosti-n.

По информации издания, понтонный мост является частью автомобильной дороги, соединяющей Кировоградскую и Баштанскую трассы. 27 марта один из двух понтонов, поддерживающих мост, полностью погрузился в воду. Стоящая на нем секция моста поднялась под углом 45 градусов.

Как выяснилось, износившийся понтон набрал около 10 тонн воды. Чтобы поднять его, сотрудникам Николаевского горно-спасательного отряда пришлось откачивать воду из секции моста.

27 февраля в центре Киева обвалилась часть Шулявского путепровода. Прибывший на место происшествия мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что мост не был аварийным и мог обвалиться от «усталости» и нарушения норм эксплуатации.