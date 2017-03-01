Человек в костюме оленя Рудольфа «починил» киевский мост скотчем и подорожником

Видео: Это Киев, детка / Facebook

В Киеве активист в костюме оленя символически «починил» аварийный Шулявский мост при помощи скотча и листа подорожника. Видео перформанса опубликовано в сообществе «Типичный Киев» в сети Facebook.

На записи видно, как активист крепит сделанный из материи «лист» на ограду путепровода. «Городской герой Олень Рудольф чинил Шулявский мост с помощью скотча и подорожника! Теперь мост работает!» — говорится в комментарии к видео.

Часть Шулявского моста обвалилась вечером в понедельник, 27 февраля. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сооружение не было аварийным и могло обвалиться от «усталости» и нарушения норм эксплуатации. Позднее движение по мосту было возобновлено.