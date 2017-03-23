Кличко пригрозил остановкой работы киевского метро из-за долгов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что метро в украинской столице может приостановить свою работу. Об этом в четверг, 23 марта, он сказал на заседании Киевсовета, передает УНИАН.

«Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга “Киевского метрополитена”, счета которого, как вы знаете, арестованы по решению суда. Нас заставляют оплатить старые долги, которые кто-то брал», — заявил Кличко.

Градоначальник призвал народных избранников обратиться в Верховную Раду, правительство и Службу безопасности Украины (СБУ), чтобы инициировать рассмотрение вопроса относительно долга метрополитена на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

29 сентября 2016-го суд Киева вынес решение по иску российской компании «Укррослизинг» к киевскому метрополитену, задолжавшему за поставку вагонов. «Принято решение об удовлетворении иска "Укррослизинга" на сумму 737 миллионов гривен (около 28,4 миллиона долларов по текущему курсу Нацбанка — прим. «Ленты.ру») из заявленных 3,3 миллиарда гривен (около 127,4 миллиона — прим. «Ленты.ру») за поставку 100 вагонов в 2009 году», — говорилось в постановлении.

Представители российской компании через суд требуют от киевского метрополитена погасить накопленный за поставку ста вагонов долг, образовавшийся в 2010-2013 годах.