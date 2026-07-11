Названы три основных причины развития геморроя

Колопроктолог Долгопятов: Сидячая работа и запоры могут спровоцировать развитие геморроя

Колопроктолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Долгопятов раскрыл три основных причины развития геморроя. Их врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из причин развития геморроя Долгопятов назвал сидячий образ жизни. Он объяснил, что при длительном сидении замедляется кровоток в малом тазу, усиливается венозный застой и повышается давление в геморроидальных сплетениях. Из-за этого возникает хроническое переполнение сосудов, что создает условия для их постепенного расширения и деформации.

Другим фактором, увеличивающим риск геморроя, могут быть хронические запоры и привычка сильно тужиться. «Регулярное перенапряжение во время дефекации постоянно травмирует сосуды, усиливает застой и со временем может спровоцировать увеличение узлов, кровотечения и их выпадение. Вредны и менее очевидные привычки, например, долго сидеть на унитазе со смартфоном, регулярно переносить тяжелые сумки и игнорировать первые позывы к дефекации», — объяснил Долгопятов.

Кроме того, вызвать развитие геморроя могут чрезмерные нагрузки, особенно связанные с подъемом тяжестей. Из-за них давление в брюшной полости и венах малого таза скачкообразно растет, стенки уже ослабленных сосудов испытывают перегрузку и еще больше растягиваются.

Ранее врач Саурабх Сети рассказал, как бороться с запорами. С этой целью он призвал временно исключить из рациона продукты, затрудняющие пищеварение.