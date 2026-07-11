Косачев: Украинский конфликт завершится переговорами, но Киев свой шанс упустил в 2022-м

Украинский конфликт закончится переговорами, а сроки его завершения будут зависеть от происходящего на линии боевого соприкосновения, которая сейчас «сдвигается в направлении Киева, а не наоборот». Такое мнение о перспективах урегулирования выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью aif.ru.

«В конечном итоге все решится за столом переговоров. Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул политик, уточнив, что итоговые договоренности будут «очень сильно отличаться» от согласованных в апреле 2022 года. По его словам, эти отличия будут «не в пользу Украины», которая свой шанс завершить конфликт с минимальными потерями тогда «безвозвратно упустила». «И за это она может "благодарить" только своих заграничных спонсоров», — резюмировал Косачев, отметив, что «европейцы сами себя загнали в угол», когда сделали ставку на стратегическое поражение России.

«Понятно, что атаки по нашей инфраструктуре в глубоком тылу ведут к серьезным издержкам с точки зрения нормальной жизни людей. Но все же этот фактор не определяющий. Я абсолютно уверен в том, что раскачать ситуацию внутри России, на что делается ставка нашими противниками, через создание проблем на том же топливном рынке не удастся», — сказал также он.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль назвал текущий момент самым подходящим для начала переговоров по урегулированию на Украине. Дипломат выступил за перемирие в качестве предварительного условия для их старта. В российской Госдуме в связи с этим отмечают, что Украина, сторону которой отстаивают европейцы, не может требовать мира, пока сама отказывается от прекращения огня.