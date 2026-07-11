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10:05, 11 июля 2026Спорт

Оценены шансы Макгрегора победить в первом бою после возвращения в UFC

Шансы Макгрегора победить Холлоуэя оценили коэффициентом 2,35
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора победить американца Макса Холлоуэя в первом бою после возвращения в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает Betonmobile.

Ирландец считается аутсайдером. На его победу можно поставить с коэффициентом 2,35. Победа его соперника оценивается коэффициентом 1,48.

Кроме того, аналитики уверены в том, что бой не продлится все пять раундов. На досрочный финал можно поставить с коэффициентом 1,18.

Макгрегор проведет бой против Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) 12 июля. Ирландец не выступал в промоушене с 2021 года.

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