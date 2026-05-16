Конор Макгрегор вернется в UFC и проведет бой с Максом Холлоуэем на UFC 329

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор вернется в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, Макгрегор проведет бой с американцем Максом Холлоуэем, ирландец находится на завершающей стадии переговоров с UFC. Возвращение бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях должно состояться 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Отмечается, что бой пройдет в полусреднем весе.

В марте Макгрегор подтвердил намерение вернуться в UFC. Тогда он не привел подробностей, а британская The Sun писала о том, что он проведет бой на турнире UFC 330.

Макгрегор не дрался с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом. В том поединке ирландец получил перелом ноги и после этого не выступал. Всего за карьеру в ММА Макгрегор провел 28 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. В прошлом он был чемпионом UFC в полулегком и легком весе.