Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:51, 16 мая 2026Спорт

Бельгийская велогонщица умерла в 19 лет

Бельгийская велогонщица Михильсен умерла от рака в 19 лет
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @michielsen_jilke

Бельгийская велогонщица Йильке Михильсен умерла в 19 лет. Об этом сообщается на странице спортсменки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Несколько лет Михильсен боролась с онкологическим заболеванием — саркомой Юинга. Из-за рака она была вынуждена завершить карьеру. В мае велогонщица приняла решение прекратить химиотерапию из-за отсутствия результатов и истощения.

«Не жаловаться, просто наслаждаться. 01.05.2007 — 15.05.2026», — гласит последняя запись в аккаунте спортсменки.

В 2022 году Михильсен стала чемпионкой Бельгии среди юниоров в шоссейных гонках. Кроме того, она побеждала на турнире в многоборье.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    ВСУ начали использовать мины-лягушки. Ранее Зеленский передумал их запрещать

    Названы приводящие к постепенному ослаблению контроля над мочеиспусканием факторы риска

    В Генштабе сообщили о контроле ВС РФ подавляющей части территории Красного Лимана

    Раскрыта угроза биолабораторий США для России и Украины

    Трамп выразил уверенность в капитуляции Тегерана

    Над Калужской областью сбили пять беспилотников

    Стало известно об уличных боях ВС РФ в Харьковской области

    Новая выходка президента Украины Зеленского вызвала переполох в Финляндии

    Россиянам назвали способы предотвращения появления ржавчины на китайских машинах

    Дмитриев пожелал «британским патриотам» успеха на субботнем митинге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok